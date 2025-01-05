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Leyla'nın Nur'u Gonca Vuslateri evine metroyla döndü! Yere oturup gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi! O anlar gündem oldu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.01.2025 21:53
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Leyla dizisinde Nur karakterine hayat veren Gonca Vuslateri, metroyla evine döndüğü anları takipçileriyle paylaştı. Yere oturup kitap okuyan ünlü oyuncu gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi.

Levent Yaşar ile Mart 2024'te dünyaevine giren Gonca Vuslateri, hamilelik ve doğumundan ardından uzun süre uzak kaldığı ekranlara Leyla dizisindeki Nur karakteriyle ses getiren bir dönüş yapmıştı.

Dizideki ikonik karakter Nur'u başarılı bir şekilde oynayan Vuslateri özellikle son haftalardaki dans sahneleriyle adından söz ettirmişti. Zaman zaman paylaşımlarıyla da gündeme gelen ünlü oyuncu bu sefer metro paylaşımlarıyla dikkat çekti.

METROYLA EVİNE DÖNDÜ!

METROYLA EVİNE DÖNDÜ!

Gonca Vuslateri, metroyla yolculuk yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Bebeği Asya'ya yetişmek için eşiyle metroda buluşmayı tercih eden oyuncu, Vuslateri "Metroyla eve dönme maceramız" notuyla o anları yayınladı.

Sonraki paylaşımında ise Vuslateri, "Arkadan kalkıyormuş metrocuğumuz. Godot'yu da bekledik, olsundu. Hiç gelmeyecek bir tren, aşık olduğun biriyle çok güzel bekleniyor" ifadelerini kullandı.

YERE OTURUP KİTAP OKUDU!

YERE OTURUP KİTAP OKUDU!

Vuslateri yolculuk sırasında yere oturup kitap okudu. O anları ise şu sözlerle paylaştı: "Ben de bebeklerde öfke ve ağlama üzerine Aletha Solter'in kitabını okuyorum. Asya için yüklemeler devam ediyor ama belim de ağrıyorsa nerede olursam olayım çökerim, oturur bir kitap açarım."

Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri
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