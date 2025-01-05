Leyla'nın Nur'u Gonca Vuslateri evine metroyla döndü! Yere oturup gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi! O anlar gündem oldu...

YERE OTURUP KİTAP OKUDU!

Vuslateri yolculuk sırasında yere oturup kitap okudu. O anları ise şu sözlerle paylaştı: "Ben de bebeklerde öfke ve ağlama üzerine Aletha Solter'in kitabını okuyorum. Asya için yüklemeler devam ediyor ama belim de ağrıyorsa nerede olursam olayım çökerim, oturur bir kitap açarım."