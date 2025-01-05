Leyla'nın Nur'u Gonca Vuslateri evine metroyla döndü! Yere oturup gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi! O anlar gündem oldu...

Levent Yaşar ile Mart 2024'te dünyaevine giren Gonca Vuslateri, hamilelik ve doğumundan ardından uzun süre uzak kaldığı ekranlara Leyla dizisindeki Nur karakteriyle ses getiren bir dönüş yapmıştı.
Dizideki ikonik karakter Nur'u başarılı bir şekilde oynayan Vuslateri özellikle son haftalardaki dans sahneleriyle adından söz ettirmişti. Zaman zaman paylaşımlarıyla da gündeme gelen ünlü oyuncu bu sefer metro paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Gonca Vuslateri, metroyla yolculuk yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Bebeği Asya'ya yetişmek için eşiyle metroda buluşmayı tercih eden oyuncu, Vuslateri "Metroyla eve dönme maceramız" notuyla o anları yayınladı.
Sonraki paylaşımında ise Vuslateri, "Arkadan kalkıyormuş metrocuğumuz. Godot'yu da bekledik, olsundu. Hiç gelmeyecek bir tren, aşık olduğun biriyle çok güzel bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Vuslateri yolculuk sırasında yere oturup kitap okudu. O anları ise şu sözlerle paylaştı: "Ben de bebeklerde öfke ve ağlama üzerine Aletha Solter'in kitabını okuyorum. Asya için yüklemeler devam ediyor ama belim de ağrıyorsa nerede olursam olayım çökerim, oturur bir kitap açarım."
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