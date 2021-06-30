YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. LGS birincilerinden Dost Seferoğlu'ndan "satranç" tavsiyesi:

LGS birincilerinden Dost Seferoğlu'ndan "satranç" tavsiyesi:

30.06.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sınav sürecinde çok fazla sorudan ziyade zor sorular, yeni nesil sorular ve farklı tip sorular çözmeye çalıştım. Onun dışında satranç oynadım. Satrancın dikkat problemini çözmekte çok yararlı olduğunu düşünüyorum"

Samsun'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Dost Seferoğlu ve ailesi başarının mutluluğunu yaşıyor.

Sınav sonucunu "meb.gov.tr" adresinden öğrenen Seferoğlu, tam puan aldığını görünce ailesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Sevincini AA muhabiriyle paylaşan Seferoğlu, ablası Derin Su'nun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesini kazanması üzerine ailesiyle 2 yıl önce Samsun'a yerleştiğini ve OMÜ Vakfı Kolejinde eğitimine devam ettiğini söyledi.

Buradan mezun olduğunu anlatan Seferoğlu, sınav sürecinde sınav sonucu ile ilgili bir tahminin olmadığını ve sonucu gördüğünde çok sevinç yaşadığını belirtti.

Satranç ve masa tenisi oynamayı sevdiğini dile getiren Seferoğlu, "Ne yaptığımı bilmediğim bir sınavdı. Sınav sürecinde çok fazla sorudan ziyade zor sorular, yeni nesil sorular ve farklı tip sorular çözmeye çalıştım. Onun dışında satranç oynadım. Satrancın dikkat problemini çözmekte çok yararlı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Sınava girecek arkadaşlarına satranç oynayarak dikkat problemlerini aşabilecekleri tavsiyesinde bulunan Seferoğlu, "Özellikle hızlı satranç maçlarının çok işe yaradığını düşünüyorum. Çok fazla kolay soruları tekrar tekrar çözmenin bir manası yok. O yüzden zor ve yeni sorular çözmenin daha yararlı olacağını düşünüyorum." dedi.

Dost Seferoğlu, İstanbul Erkek Lisesini tercih edeceğini sözlerine ekledi.

Baba Murat Seferoğlu ise Samsun'un öğrenci yetiştirmek için harika bir şehir olduğunu dile getirdi. OMÜ Vakfı Kolejini buldukları için çok şanslı olduklarını ifade eden Murat Seferoğlu, "Samsun'u çok beğeniyoruz şehir olarak. Kızımız da tıp fakültesini kazanmıştı. Samsun bize yaradı. Dost bize problem çıkarmadı biz de ona problem çıkarmadık. Ben hiç 'çalış' falan demedim. Benim bile beklentilerimin üzerinde çalıştı. Neresi olsa sorun yok diyorduk ailece. İstanbul'dan geldiğimiz için tekrar İstanbul'a dönmeyiz diye düşünüyorduk. Sonuçtan memnunuz." diye konuştu.

Anne Pınar Seferoğlu da Dost'un küçüklüğünden bu yana matematik ve zeka oyunlarına çok düşkün olduğunu belirterek sınavdaki başarısında da bu durumun etkisine işaret etti.

LGS birincilerinden Dost Seferoğlu'ndan "satranç" tavsiyesi:

- "Sınav sürecinde çok fazla sorudan ziyade zor sorular, yeni nesil sorular ve farklı tip sorular çözmeye çalıştım. Onun dışında satranç oynadım. Satrancın dikkat problemini çözmekte çok yararlı olduğunu düşünüyorum"

LGS birincilerinden Dost Seferoğlu'ndan "satranç" tavsiyesi:

LGS birincilerinden Dost Seferoğlu'ndan "satranç" tavsiyesi:
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sınav Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 30 Haziran Çarşamba

İmsak
02:57
Sabah
04:58
Öğle
12:43
İkindi
16:44
Akşam
20:19
Yatsı
22:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Çarşamba

Altınkum Eczanesi
Ilkadimcanik
Tüter Eczanesi
Ilkadimcanik
Pelikan Eczanesi
Ilkadimcanik
Yaşam Eczanesi
Atakum
Simge Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.