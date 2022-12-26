Lionel Messi, 'LiNoel Messi' oldu! 2005'ten itibaren gol attığı 160 kaleciye Noel hediyesi gönderdi...

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelmişti. Uzatmalara giden maç 3-3'lük eşitlikle sonuçlanmış ve seri penaltı atışlarında kazanan Arjantin olmuştu. Güney Amerika ekibinde kazanılan zaferde ön plana çıkan isim takım kaptanı Lionel Messi'ydi.
Dünya Kupası şampiyonu olarak yeni yıla girecek olan Lionel Messi, 2023 öncesi Noel'de futbolcuları hediye yağmuruna tuttu.
Dünyaca ünlü yıldız, 2005 yılından itibaren gol attığı 160 kaleciye Noel hediyesi gönderdi.
Messi, ağlarını sarstığı file bekçilerine attığı gol sayısı kadar içki hediye etti.
PSG'de top koşturan Messi'nin Diego Alves'e 21, Iker Casillas'a 17, Thibaut Courtois'ya ise 9 şişe gönderdiği öğrenildi.
Messi'nin hediye gönderdiği kalecilerin 13'ünün İngiltere Premier Lig'de top koşturduğu belirtildi.