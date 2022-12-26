SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Lionel Messi, 'LiNoel Messi' oldu! 2005'ten itibaren gol attığı 160 kaleciye Noel hediyesi gönderdi...

Lionel Messi, 'LiNoel Messi' oldu! 2005'ten itibaren gol attığı 160 kaleciye Noel hediyesi gönderdi...

26.12.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, Arjantin - Fransa finaliyle sona ermişti. Dev maçın 90 dakikası 2-2, uzatmaları ise 3-3'lük beraberlikle sonuçlanmıştı. Penaltılara giden karşılaşmada Dünya Kupası'nı kazanan taraf Arjantin olmuştu. Turnuvada çok iyi bir performans gösteren ve final maçında da penaltılar dahil olmak üzere 3 gol atan Lionel Messi, elde edilen zaferle büyük sevinç yaşamıştı. Yıldız futbolcu, Noel için de flaş bir hamleye imza attı.

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelmişti. Uzatmalara giden maç 3-3'lük eşitlikle sonuçlanmış ve seri penaltı atışlarında kazanan Arjantin olmuştu. Güney Amerika ekibinde kazanılan zaferde ön plana çıkan isim takım kaptanı Lionel Messi'ydi.

MESSI'DEN FLAŞ HAMLE

HEDİYE YAĞMURUNA TUTTU

HEDİYE YAĞMURUNA TUTTU

Dünya Kupası şampiyonu olarak yeni yıla girecek olan Lionel Messi, 2023 öncesi Noel'de futbolcuları hediye yağmuruna tuttu.

2005'TEN BERİ GOL ATTIĞI KALECİLERE

2005'TEN BERİ GOL ATTIĞI KALECİLERE

Dünyaca ünlü yıldız, 2005 yılından itibaren gol attığı 160 kaleciye Noel hediyesi gönderdi.

GOL SAYISI KADAR...

GOL SAYISI KADAR...

Messi, ağlarını sarstığı file bekçilerine attığı gol sayısı kadar içki hediye etti.

PSG'de top koşturan Messi'nin Diego Alves'e 21, Iker Casillas'a 17, Thibaut Courtois'ya ise 9 şişe gönderdiği öğrenildi.

13'Ü PREMIER LİG'DEN

13'Ü PREMIER LİG'DEN

Messi'nin hediye gönderdiği kalecilerin 13'ünün İngiltere Premier Lig'de top koşturduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Lionel Messi Noel hediye dünya kupası kaleci At atan kata maçın

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye zam! 3 formül ile en düşük maaş tablosu

Memur ve emekliye zam! 3 formül ile en düşük maaş tablosu

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar!

O maçta sahada olacak! Aboubakar Fenerbahçe'ye

O maçta sahada olacak! Aboubakar Fenerbahçe'ye

Yılın transferi için geri sayıma geçildi!

Yılın transferi için geri sayıma geçildi!

Ronaldo'nun hediyesi dudak uçuklattı!

Ronaldo'nun hediyesi dudak uçuklattı!

Yaptığı yorumlarla Galatasaraylıları çıldırttı!

Yaptığı yorumlarla Galatasaraylıları çıldırttı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.