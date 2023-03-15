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  4. Lionel Messi'nin yeni takımı belli oluyor! Babası Jorge Messi'nin Al Hilal yetkilileriyle görüşmesinin fotoğrafları sızdı

Lionel Messi'nin yeni takımı belli oluyor! Babası Jorge Messi'nin Al Hilal yetkilileriyle görüşmesinin fotoğrafları sızdı

15.03.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız ekibi PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlayacak olan Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kariyerine nerede devam edeceği merak edilirken, babası Jorge Messi'nin Al Hilal yetkilileriyle yaptığı transfer görüşmesinin fotoğrafları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer dünya futbol gündemine bomba gibi düşerken, Paris Saint-Germain'de forma giyen ve Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan bir diğer yıldız Lionel Messi için de çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

Fransız ekibi PSG'den sözleşme uzatma teklifi alan ancak henüz kabul etmeyen 35 yaşındaki futbolcunun Barcelona'ya döneceği veya MLS ekibi Inter Miami'ye gideceği yönünde iddialar ortaya atılırken, Barcelona'dan geri dönüşle ilgili 'Burası Messi'nin evi, dilediği zaman dönebilir' yönünde açıklamalar yapıldı.

300 MİLYON EURO... 

300 MİLYON EURO... 

Öte yandan tüm bunlar konuşulurken İspanyol basınından Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Lionel Messi için harekete geçtiği iddia edildi. Haberde Al Hilal'in dünyaca ünlü yıldızı kadroya katmak için yıllık 300 milyon euroluk bir teklif hazırladığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI 

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI 

Messi'nin babası Jorge Messi'nin transfer görüşmelerini sürdürmek amacıyla Suudi Arabistan'da bulunduğu ve 2 yıl için 600 milyon euroyu bulan anlaşma üzerinde müzakereleri devam ettireceği ifade edilirken, görüşmenin fotoğrafları da sosyal medyaya bomba gibi düştü.

RONALDO İLE BULUŞABİLİR 

RONALDO İLE BULUŞABİLİR 

Lionel Messi, Al Hilal'in teklifini kabul ederse bireysel olarak en büyük rakibi Cristiano Ronaldo ile yeniden aynı ligde buluşacak ve dünyanın gözü Suudi Arabistan'a çevrilecek.

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