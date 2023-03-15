Lionel Messi'nin yeni takımı belli oluyor! Babası Jorge Messi'nin Al Hilal yetkilileriyle görüşmesinin fotoğrafları sızdı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer dünya futbol gündemine bomba gibi düşerken, Paris Saint-Germain'de forma giyen ve Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan bir diğer yıldız Lionel Messi için de çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.