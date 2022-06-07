Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Litvanya Türkiye maçı şifresiz canlı yayın mı olacak? UEFA ULUSLAR LİGİ

Litvanya - Türkiye maçına saatler kala vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Türkiye, Uluslar Ligi C1 grup mücadelesi kapsamında Litvanya ile karşılaşacak. Türkiye ilk maçından Faroe Adaları karşısında 4-0 üstünlükle ayrılmıştı. Peki Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz canlı yayın olarak mı ekrana gelecek? UEFA Uluslar Ligi Litvanya - Türkiye maçına ilişkin ayrıntılar haberimizde...