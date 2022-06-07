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Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Litvanya Türkiye maçı şifresiz canlı yayın mı olacak? UEFA ULUSLAR LİGİ

07.06.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Litvanya Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş devam ederken karşılaşmanın saati ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak edildi. Litvanya, UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak olan maçta sahasında Türkiye'yi konuk edecek. Peki Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz canlı yayın olarak mı ekrana gelecek? UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak olan Litvanya Türkiye maçı ile ilgili ayrıntılar...

Litvanya - Türkiye maçına saatler kala vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Türkiye, Uluslar Ligi C1 grup mücadelesi kapsamında Litvanya ile karşılaşacak. Türkiye ilk maçından Faroe Adaları karşısında 4-0 üstünlükle ayrılmıştı. Peki Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz canlı yayın olarak mı ekrana gelecek? UEFA Uluslar Ligi Litvanya - Türkiye maçına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran Salı (bugün) saat 21:45'te başlayacak.
Litvanya - Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN MI?

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN MI?
Litvanya - Türkiye maçını TRT 1 ekranından şifresiz izleyebilirsiniz.

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Litvanya: Setkus, Baravykas, Satkus, Utkus, Barauskas, Megelaitis, Slivka, Novikovas, Golubickas, Lasickas, Klimavicius
Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Ozan, Ferdi, Berkan,
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Türkiye Milli Futbol Takımı
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