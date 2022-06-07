Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Litvanya Türkiye maçı şifresiz canlı yayın mı olacak? UEFA ULUSLAR LİGİ

Litvanya - Türkiye maçına saatler kala vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Türkiye, Uluslar Ligi C1 grup mücadelesi kapsamında Litvanya ile karşılaşacak. Türkiye ilk maçından Faroe Adaları karşısında 4-0 üstünlükle ayrılmıştı. Peki Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz canlı yayın olarak mı ekrana gelecek? UEFA Uluslar Ligi Litvanya - Türkiye maçına ilişkin ayrıntılar haberimizde...
LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran Salı (bugün) saat 21:45'te başlayacak.
Litvanya - Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.
LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN MI?
Litvanya - Türkiye maçını TRT 1 ekranından şifresiz izleyebilirsiniz.
LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Litvanya: Setkus, Baravykas, Satkus, Utkus, Barauskas, Megelaitis, Slivka, Novikovas, Golubickas, Lasickas, Klimavicius
Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Ozan, Ferdi, Berkan,
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