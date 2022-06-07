SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN! Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN! Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

07.06.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Litvanya - Türkiye maçı için heyecan dorukta. Valdas Ivanauskas yönetimindeki Litvanya, Stefan Kuntz'un teknik direktör olduğu A Milli Takımı'mızı ağırlayacak. Vatandaşlar, Litvanya Türkiye maçı şifresiz canlı yayını için araştırma yapmaya başladı. Peki UEFA Uluslar Ligi Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran 2022 Salı günü LFF Stadı'nda oynanacak. Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas maç öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'yi favori olarak gördüklerini belirtip A Milli Futbol Takımı'mıza karşı gerekli önlemleri alacaklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Maça saatler kala UEFA Uluslar Ligi Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Litvanya Türkiye maçı şifresiz canlı yayın bilgisi...

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN!

Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran Salı günü oynanacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek. Litvanya - Türkiye maçının ekrana geleceği TRT 1 frekans bilgileri şu şekilde: TÜRKSAT 4A, Frekans 11794, Polarizasyon V(Dikey), Sembol Oranı 30000, FEC 3/4

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran Salı (bugün) saat 21:45'te başlayacak.
Litvanya - Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI ŞİFRELİ Mİ?
Litvanya - Türkiye maçı TRT 1'de şifresiz olarak yayınlanacak.

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Litvanya: Setkus, Baravykas, Satkus, Utkus, Barauskas, Megelaitis, Slivka, Novikovas, Golubickas, Lasickas, Klimavicius
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
canlı yayın Türkiye Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Sörloth düğümü çözülüyor! Transfer bitmek üzere...

Sörloth düğümü çözülüyor! Transfer bitmek üzere...

İşte Göztepe'nin yeni sahibi! Türkiye'de bir ilk...

İşte Göztepe'nin yeni sahibi! Türkiye'de bir ilk...

Anderson Talisca için tarihi çalım!

Anderson Talisca için tarihi çalım!

Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Kalıyor...

Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Kalıyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

Aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına aldırmadılar

İki kadın yarışmacının öpüşme sahnesi olay oldu

İki kadın yarışmacının öpüşme sahnesi olay oldu

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış

Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış

Akşam erotik dans sabah öpüşme! Aşk üçgeni gündemde

Akşam erotik dans sabah öpüşme! Aşk üçgeni gündemde

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.