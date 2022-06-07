LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN! Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran 2022 Salı günü LFF Stadı'nda oynanacak. Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas maç öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'yi favori olarak gördüklerini belirtip A Milli Futbol Takımı'mıza karşı gerekli önlemleri alacaklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Maça saatler kala UEFA Uluslar Ligi Litvanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Litvanya Türkiye maçı şifresiz canlı yayın bilgisi...
LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN!
Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran Salı günü oynanacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek. Litvanya - Türkiye maçının ekrana geleceği TRT 1 frekans bilgileri şu şekilde: TÜRKSAT 4A, Frekans 11794, Polarizasyon V(Dikey), Sembol Oranı 30000, FEC 3/4
LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran Salı (bugün) saat 21:45'te başlayacak.
Litvanya - Türkiye maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI ŞİFRELİ Mİ?
Litvanya - Türkiye maçı TRT 1'de şifresiz olarak yayınlanacak.
LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Litvanya: Setkus, Baravykas, Satkus, Utkus, Barauskas, Megelaitis, Slivka, Novikovas, Golubickas, Lasickas, Klimavicius
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