Loris Karius Mykonos'ta yakalandı! Teknede çok samimi

Alman oyuncu Sophia Thomalla ile ilişkisi olduğu bilinen Karius, Mykonos'ta kimliği bilinmeyen bu kadınla tatil yaparken çekilen samimi fotoğraflarının çekilmesi sonrası ilişkisi hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı.

Loris Karius Mykonos'ta yakalandı

Alman kaleci Loris Karius, önceki gün Yunanistan'a bağlı Mykonos adası açıklarında bir teknede esmer bir güzelle görüntülendi.

Karius'un kimliği bilinmeyen bu esmer güzelle oldukça samimi fotoğrafları büyük yankı getirdi.

Loris Karius, Alman oyuncu Sophia Thomalla ile uzun süreli bir ilişki içerisinde olduğu biliniyordu.

Mykonos'ta çekilen bu fotoğraflar, Karius'un sevgilisi Thomalla'yı aldattığı şeklinde yorumlandı ve sosyal medyada çok konuşuldu.