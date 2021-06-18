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  4. Loris Karius Mykonos'ta yakalandı! Teknede çok samimi

Loris Karius Mykonos'ta yakalandı! Teknede çok samimi

18.06.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşikaş'ın eski kalecisi Loris Karius, önceki gün Mykonos'ta gizemli bir kadınlar birlikte görüntülendi.

Alman oyuncu Sophia Thomalla ile ilişkisi olduğu bilinen Karius, Mykonos'ta kimliği bilinmeyen bu kadınla tatil yaparken çekilen samimi fotoğraflarının çekilmesi sonrası ilişkisi hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı.

Loris Karius Mykonos'ta yakalandı

Alman kaleci Loris Karius, önceki gün Yunanistan'a bağlı Mykonos adası açıklarında bir teknede esmer bir güzelle görüntülendi.
Karius'un kimliği bilinmeyen bu esmer güzelle oldukça samimi fotoğrafları büyük yankı getirdi.
Loris Karius, Alman oyuncu Sophia Thomalla ile uzun süreli bir ilişki içerisinde olduğu biliniyordu.
Mykonos'ta çekilen bu fotoğraflar, Karius'un sevgilisi Thomalla'yı aldattığı şeklinde yorumlandı ve sosyal medyada çok konuşuldu.
Karius'un birlikte olduğu esmer güzelin kimliği ise bilinmiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Aldatma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
bak sen ayıpçıya::::::)))))))
Valla iyi yapmış , hatunda cok iyi. Para var neyin nazını çekecek. Hayat akip gidiyor.
kadin tek kelimeyle mukemmel ve guzellikte var sanki bilere her sekilde poz vermis

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