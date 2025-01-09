Los Angeles küle döndü! Kimi 400 kimi 500 bin dolar ödedi! Akla onlar geldi: Serenay Sarıkaya, Ali Koç ve dahası...

California, Los Angeles kentinde, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyük bir felakete yol açtı. Hollywood bölgesine sıçrayan yangın, lüks mahalleleri ve ünlülerin gösterişli villalarını küle çeviriyor.
Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi dünyaca ünlü isimlerin de içinde bulunduğu pek çok ünlü, yangın nedeniyle evlerini kaybetti. Evlerini kaybeden dünyaca ünlü isimlerin yanında bölgede Türk ünlülerin de evleri olduğu biliniyor. Sözcü'de yer alan habere göre bakın hangi isimlerin bu bölgede lüks evleri var...
Eşi Sinem Kobal ile birlikte 2015 yılında Los Angeles'tan bir ev satın alan Kenan İmirzalıoğlu, işlerinin yoğunluğu sebebiyle söz konusu evi sık sık ziyaret edememiş ve arkadaşlarının kullanımına açmıştı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Kasım 2020 tarihinde 14,5 milyon dolar ödeyerek şehrin en güzel bölgesinden süper lüks bir malikane satın almıştı.
Ünlü oyuncu Ulusoy da Los Angeles'tan ev sahibi olanlar arasında. 2020 yılında Los Angeles'ta bir restoran açan Ulusoy'un aynı zamanda bölgeden bir ev satın aldığı biliniyor.
Serenay Sarıkaya, 2018 yılında aşk yaşadığı Kerem Bursin ile birlikte olduğu dönemde Los Angeles'ta 2+1 bir daire satın almıştı. Güzel oyuncu, söz konusu daire için 500 bin doları aşan bir ödeme gerçekleştirdi.
Tolgahan Sayışman, 2015 yılında Los Angeles Hermosa Beach’te 1 milyon 218 bin liraya ev almıştı. Ünlü oyuncu dönemin kuruna göre 430 bin dolar ödeme yapmıştı.
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