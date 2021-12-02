Lottie Moss durdurulamıyor! Birbiri ardına paylaştı

Lottie Moss, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ayna karşısına geçip yaptığı dikkat çeken kombinlerle poz veren modelin fotoğraflarına hayranları beğeni yağdırdı.

LOTTIE MOSS INSTAGRAM'DA ŞOV YAPTI

Dünyaca ünlü eski top model Kate Moss'un üvey kız kardeşi Lottie Moss, Instagram'dan yaptığı sansasyonel paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

23 yaşındaki genç model ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen erotik sitelere hesap açarak müstehcen pozları ve videolarını para karşılığı satarak küçük bir servet edindi.

Genç model bu sefer bir dizi özçekim yaptığı fotoğraflarını derlediği bir albüm paylaştı.

Beyaz bol gömleğinin içine giydiği çiçekli bikinisyle ayna karşısına geçen yıldız, aynı zamanda farklı kombinler yaparak kendi fotoğraflarını çekip paylaştı.