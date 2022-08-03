Love Island'ı kazanan Ekin Su Cülcüloğlu'na milyonluk teklifler yağıyor

İngiltere'de yayınlanan Love Island'a (Aşk Adası) katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüoğlu müstehcen anların yaşandığı yarışmada öne çıkan isimler arasındaydı.

EKİN SU'YA TEKLİF YAĞIYOR!

Ekin-Su Cülcüoğlu, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yayınlanan ve büyük ilgi gören reality şov programı Love Island'da (Aşk Adası) yorganın altında başka bir yarışmacıyla ilişkiye girdiğini itiraf etmişti.

"Kazanmak için her şeyi yaparım" diyen Türk oyuncu Love Island yarışmasının kazananı oldu.





İngiltere’de yayınlanan “Love Island” (Aşk Adası) adlı programı partneri Davide Sanclimenti ile kazanan oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu, 50 bin sterlinlik ödülün sahibi oldu.





4 ay önce yarışma programına dahil olan oyuncu ve partneri, kazandıkları büyük ödülü aralarında paylaşacak.



