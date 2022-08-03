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  4. Love Island'ı kazanan Ekin Su Cülcüloğlu'na milyonluk teklifler yağıyor

Love Island'ı kazanan Ekin Su Cülcüloğlu'na milyonluk teklifler yağıyor

03.08.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde yarışmayı kazanmak için her şeyi yapacağını söylediği mesajları ifşa olan Türk oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu, İngiltere'nin BBG Evi olarak adlandırılan Love Island'ı kazanan ismi oldu. Cülcüloğlu, yarışmadan sonra moda markalarıyla yaptığı anlaşmalar ve sponsorlu iş birlikler ile milyon dolarlar kazanmaya hazırlanıyor.

İngiltere'de yayınlanan Love Island'a (Aşk Adası) katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüoğlu müstehcen anların yaşandığı yarışmada öne çıkan isimler arasındaydı.

EKİN SU'YA TEKLİF YAĞIYOR!

Ekin-Su Cülcüoğlu, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yayınlanan ve büyük ilgi gören reality şov programı Love Island'da (Aşk Adası) yorganın altında başka bir yarışmacıyla ilişkiye girdiğini itiraf etmişti.
"Kazanmak için her şeyi yaparım" diyen Türk oyuncu Love Island yarışmasının kazananı oldu.

İngiltere’de yayınlanan “Love Island” (Aşk Adası) adlı programı partneri Davide Sanclimenti ile kazanan oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu, 50 bin sterlinlik ödülün sahibi oldu.

4 ay önce yarışma programına dahil olan oyuncu ve partneri, kazandıkları büyük ödülü aralarında paylaşacak.

Dailymail’in haberine göre, yarışma zaferi sonrası Cülcüloğlu’na pek çok markadan teklif geldi.
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