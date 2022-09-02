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  4. Love Island yıldızı Amber Gill Ege sularında ip bikinisiyle şov yaptı

Love Island yıldızı Amber Gill Ege sularında ip bikinisiyle şov yaptı

02.09.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin çok izlenen reality şov programı Love Island'ın yıldızı Amber Gill, Mikonos'ta tatildeyken minik bir ip bikinisiyle teknede görüntülendi.

2019'da katıldığı flört programı Love Island'da ün kazanan realite TV yıldızı Amber Gill , minik bikisiniyle kıvrımlı hatlarını gözler önüne serdi.

EGE SULARINDA İP BİKİNİSİYLE ŞOV YAPTI

25 yaşındaki Amber, Yunan adasının açıklarında arkadaşlarıyla teknede geçirdiği bir günün tadını çıkarırken küçük kahverengi bikinisiyle oldukça seksi görünüyordu.
Kıvırcık saçları rüzgarda uçuşan realite TV yıldızı, güneşlenirken makyajsız yakalandı.
Amber kıvrımlarını ipli bikinisi ve tanga altıyla gözler önüne serdi.
Yıldız, kristal sulara dalarken arkadaşlarıyla birlikte lüks teknenin de tadını çıkardı.
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Anahtar Kelimeler:
Love Island
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