Love Island yıldızı Amber Gill Ege sularında ip bikinisiyle şov yaptı

2019'da katıldığı flört programı Love Island'da ün kazanan realite TV yıldızı Amber Gill , minik bikisiniyle kıvrımlı hatlarını gözler önüne serdi.
EGE SULARINDA İP BİKİNİSİYLE ŞOV YAPTI
25 yaşındaki Amber, Yunan adasının açıklarında arkadaşlarıyla teknede geçirdiği bir günün tadını çıkarırken küçük kahverengi bikinisiyle oldukça seksi görünüyordu.
Kıvırcık saçları rüzgarda uçuşan realite TV yıldızı, güneşlenirken makyajsız yakalandı.
Amber kıvrımlarını ipli bikinisi ve tanga altıyla gözler önüne serdi.
Yıldız, kristal sulara dalarken arkadaşlarıyla birlikte lüks teknenin de tadını çıkardı.
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