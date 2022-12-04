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  4. Lucas Torreira'nın menajerinin açıklamaları Galatasaray taraftarını bir hayli üzecek!

Lucas Torreira'nın menajerinin açıklamaları Galatasaray taraftarını bir hayli üzecek!

04.12.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, İtalyan basınına Galatasaraylı taraftarları üzecek açıklamalarda bulundu. Torreira'nın 1 sene içinde takımdan ayrılacağının sinyallerini veren Bentancur, Torreira ile ilgilenen kulüplerin olduğunu da itiraf etti.

Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Galatasaray'ın transfer sezonunun son günlerinde kadrosuna kattığı Torreira'nın Türkiye hikayesi üzün sürmeyecek. Yıldız oyuncunun menajerinin yaptığı açıklamalar sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"BİRKAÇ TAKIMLA GÖRÜŞTÜM"

"BİRKAÇ TAKIMLA GÖRÜŞTÜM"

"Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu"

"BİR KULÜP İLGİLENİYOR"

"BİR KULÜP İLGİLENİYOR"

"Torreira ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor. Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum" diye konuştu.

6 MİLYON EURO ÖDENDİ

6 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray'ın transfer sezonunun sonunda kadrosuna kattığı yıldız oyuncuya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

PİYASA DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

PİYASA DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

Galatasaray formasıyla 12 maça çıkan yıldız oyuncunun piyasa değeri 15 milyon Euro civarında.

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