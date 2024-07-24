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Lugano galibiyeti sonrası öve öve bitiremediler! "Hamleleri göz alıcıydı, Mourinho şov başladı!"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.07.2024 09:36
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Fenerbahçe'nin Lugano karşısında aldığı 4-3'lük galibiyetin yankıları sürerken spor yazarları mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesinde 4-3 mağlup ettiği Lugano karşılaşmasının yankıları sürerken yeni hoca Mourinho ilk resmi maçından galibiyetle ayrılmış oldu.

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Bu skorla tur kapısını aralayan temsilcimizde büyük sevinç yaşanırken spor yazarları karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

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''KALİTE VE TECRÜBE'' 

''KALİTE VE TECRÜBE'' 

Gürcan Bilgiç: "Galibiyet kadar güzel bir halı yoktur. Her şeyi altına koyarsınız. Tadic'in aklı – zekası, Dzeko'nun tecrübesi – kalitesi… Bir anda bütün "Bu nasıl ya" diye başlayan cümleleri alırsınız, çöpe atarsınız. Henüz ne Mourinho kendi oyununu bulmuş ne de takım doğru on birini. Yani; kalitesi ve tecrübesiyle Kadıköy'e gelecekler. Lille rezarvasyonlarını yaparak elbette…" [Fotomaç]

''MAÇI TECRÜBESİYLE KAZANDI''' 

''MAÇI TECRÜBESİYLE KAZANDI''' 

Oktay Derelioğlu: ''Szymanski ile Ferdi'nin büyük çabasıyla 2 gol daha bulan Fenerbahçe, maçı tecrübesiyle kazandı. Rövanş karşılaşması taraftarın önünde yeni transferlerin de takıma katılmasıyla şov şeklinde geçecektir. Taraftar sezona mutlu başlayacaktır. Fred, Tadic, Szymanski ve Dzeko maça ağırlığını koydu ve 4 gollü galibiyet geldi. Takım tecrübesiyle ilk resmi maçı kazandı." [Takvim]

"MOURINHO ŞOV BAŞLADI"

"MOURINHO ŞOV BAŞLADI"

Faik Çetiner: "Lugano maçı Fenerbahçe için mini bir sınav sayılırdı. Bu takım geniş ve kaliteli kadrosuyla bu sene büyük işlere imza atar. Mourinho’nun sahaya süreceği 11’lere itiraz eden de çıkmaz. Portekizli hoca takım içi rekabeti ile işini daha da kolaylaştıracak gibi. Fenerbahçe ve Mourinho Avrupa macerasına fırtına gibi başladı. Devamı gelir mi? Gelmezse sürpriz olur, diyelim ve gelecek turları bekliyelim." [Fanatik]

''BU TAKIMIN BİRİNCİ SANTRFORUYUM'' 

''BU TAKIMIN BİRİNCİ SANTRFORUYUM'' 

İlker Yağcıoğlu: ''Sezonun ilk resmi maçı, dolayısıyla bütün takımlar gibi Fenerbahçe de hazırlık aşamasında. Hem bireysel hem de takım anlamında Fenerbahçe'nin istenilen seviyey gelmesi için zamana ihtiyacı var. Dün gece en çok dikkat çeken oyuncular hat-trick yapan Dzeko idi. Ben bu takımın birinci santroforyum. Kimi alırsanız alın" der gibiydi. Szymanski de çok çalıştı. Gecenin yıldızı kenardaki davranışlarıyla Mourinho'ydu.'' [Takvim]

"YEDİĞİ GOLE RAĞMEN DENGEDE BİR OYUN"

"YEDİĞİ GOLE RAĞMEN DENGEDE BİR OYUN"

Mustafa sapmaz: İlk yarının hakkı beraberlikti. Fenerbahçe, maçın başında yediği gole rağmen dengede bir oyun oynadı. Sarı-Lacivertli oyuncuların pas hatalarının fazlalığı nedeniyle kötü gözükse bile pozisyon vermeyen bir yapıdaydı. Devrenin sonuna doğru Osayi ve Szymanski ile pozisyonlar da üretip, penaltıdan da golü bulunca, devrenin hakkı olan skoru tabelaya yazdırdı. Bu sezon, geçen yıldan farklı olarak, topun arkasına geçerek denge oyununu da oynayacak bir Fenerbahçe izleri var. [Akşam]

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