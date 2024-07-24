Lugano galibiyeti sonrası öve öve bitiremediler! "Hamleleri göz alıcıydı, Mourinho şov başladı!"

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelesinde 4-3 mağlup ettiği Lugano karşılaşmasının yankıları sürerken yeni hoca Mourinho ilk resmi maçından galibiyetle ayrılmış oldu.
Bu skorla tur kapısını aralayan temsilcimizde büyük sevinç yaşanırken spor yazarları karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.
Gürcan Bilgiç: "Galibiyet kadar güzel bir halı yoktur. Her şeyi altına koyarsınız. Tadic'in aklı – zekası, Dzeko'nun tecrübesi – kalitesi… Bir anda bütün "Bu nasıl ya" diye başlayan cümleleri alırsınız, çöpe atarsınız. Henüz ne Mourinho kendi oyununu bulmuş ne de takım doğru on birini. Yani; kalitesi ve tecrübesiyle Kadıköy'e gelecekler. Lille rezarvasyonlarını yaparak elbette…" [Fotomaç]
Oktay Derelioğlu: ''Szymanski ile Ferdi'nin büyük çabasıyla 2 gol daha bulan Fenerbahçe, maçı tecrübesiyle kazandı. Rövanş karşılaşması taraftarın önünde yeni transferlerin de takıma katılmasıyla şov şeklinde geçecektir. Taraftar sezona mutlu başlayacaktır. Fred, Tadic, Szymanski ve Dzeko maça ağırlığını koydu ve 4 gollü galibiyet geldi. Takım tecrübesiyle ilk resmi maçı kazandı." [Takvim]
Faik Çetiner: "Lugano maçı Fenerbahçe için mini bir sınav sayılırdı. Bu takım geniş ve kaliteli kadrosuyla bu sene büyük işlere imza atar. Mourinho’nun sahaya süreceği 11’lere itiraz eden de çıkmaz. Portekizli hoca takım içi rekabeti ile işini daha da kolaylaştıracak gibi. Fenerbahçe ve Mourinho Avrupa macerasına fırtına gibi başladı. Devamı gelir mi? Gelmezse sürpriz olur, diyelim ve gelecek turları bekliyelim." [Fanatik]
İlker Yağcıoğlu: ''Sezonun ilk resmi maçı, dolayısıyla bütün takımlar gibi Fenerbahçe de hazırlık aşamasında. Hem bireysel hem de takım anlamında Fenerbahçe'nin istenilen seviyey gelmesi için zamana ihtiyacı var. Dün gece en çok dikkat çeken oyuncular hat-trick yapan Dzeko idi. Ben bu takımın birinci santroforyum. Kimi alırsanız alın" der gibiydi. Szymanski de çok çalıştı. Gecenin yıldızı kenardaki davranışlarıyla Mourinho'ydu.'' [Takvim]
Mustafa sapmaz: İlk yarının hakkı beraberlikti. Fenerbahçe, maçın başında yediği gole rağmen dengede bir oyun oynadı. Sarı-Lacivertli oyuncuların pas hatalarının fazlalığı nedeniyle kötü gözükse bile pozisyon vermeyen bir yapıdaydı. Devrenin sonuna doğru Osayi ve Szymanski ile pozisyonlar da üretip, penaltıdan da golü bulunca, devrenin hakkı olan skoru tabelaya yazdırdı. Bu sezon, geçen yıldan farklı olarak, topun arkasına geçerek denge oyununu da oynayacak bir Fenerbahçe izleri var. [Akşam]