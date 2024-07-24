Lugano galibiyeti sonrası öve öve bitiremediler! "Hamleleri göz alıcıydı, Mourinho şov başladı!"

''KALİTE VE TECRÜBE''

Gürcan Bilgiç: "Galibiyet kadar güzel bir halı yoktur. Her şeyi altına koyarsınız. Tadic'in aklı – zekası, Dzeko'nun tecrübesi – kalitesi… Bir anda bütün "Bu nasıl ya" diye başlayan cümleleri alırsınız, çöpe atarsınız. Henüz ne Mourinho kendi oyununu bulmuş ne de takım doğru on birini. Yani; kalitesi ve tecrübesiyle Kadıköy'e gelecekler. Lille rezarvasyonlarını yaparak elbette…" [Fotomaç]