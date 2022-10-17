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  4. Luiz Gustavo'nun muhteşem golü sonrası Arap spiker çıldırdı! 'Allah Allah!'

Luiz Gustavo'nun muhteşem golü sonrası Arap spiker çıldırdı! 'Allah Allah!'

17.10.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Ligi 8. hafta mücadelesinde Al-Nassr ile Al Feiha karşı karşıya geldi. Müsabaka; Al-Nassr'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, karşılaşmaya Luiz Gustavo ve Anderson Talisca damga vurdu. Al-Nassr forması giyen Gustavo ve Talisca, attıkları gollerle takımlarına galibiyeti getirdiler. Özellikle Luiz Gustavo'nun 75. dakikada perdeyi açtığı golün ardından maçın spikeri adeta kendinden geçti. Spikerin "Allah Allah" nidalarıyla sunduğu gol, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Suudi Arabistan Ligi'nde 8. hafta karşılaşmasında Al-Nassr, Al Feiha'yı konuk etti. MRSOOL Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 81. ve 84. dakikalarda Anderson Talisca ile 74. ve 87. dakikalarda Luiz Gustavo kaydetti.

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Yolu Süper Lig'den geçmiş olan iki oyuncunun golleriyle maçı kazanan Al-Nassr, üst üste 3. galibiyetini aldı ve 2. sırada yer buldu.

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Karşılaşmada gol perdesini açan Luiz Gustavo'nun sayısı ise görenleri büyüledi.

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Brezilyalı yıldızın yaklaşık 25 metre mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruş; ağlarla buluşurken, maçın spikerinin gole olan tepkisi sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Gustavo'nun füzesi sonrası maçın spikeri gole, "Allah, Allah. Brezilyalı attı!" şeklinde bir yorumda bulundu. İşte gol anı...

LUIZ GUSTAVO'DAN MUHTEŞEM FÜZE

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Anahtar Kelimeler:
Luiz Gustavo Anderson Talisca Al Nassr FC gol ligi süper li iyet
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