Luiz Gustavo'nun muhteşem golü sonrası Arap spiker çıldırdı! 'Allah Allah!'

Suudi Arabistan Ligi'nde 8. hafta karşılaşmasında Al-Nassr, Al Feiha'yı konuk etti. MRSOOL Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 81. ve 84. dakikalarda Anderson Talisca ile 74. ve 87. dakikalarda Luiz Gustavo kaydetti.

Yolu Süper Lig'den geçmiş olan iki oyuncunun golleriyle maçı kazanan Al-Nassr, üst üste 3. galibiyetini aldı ve 2. sırada yer buldu.

Karşılaşmada gol perdesini açan Luiz Gustavo'nun sayısı ise görenleri büyüledi.

Brezilyalı yıldızın yaklaşık 25 metre mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruş; ağlarla buluşurken, maçın spikerinin gole olan tepkisi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gustavo'nun füzesi sonrası maçın spikeri gole, "Allah, Allah. Brezilyalı attı!" şeklinde bir yorumda bulundu. İşte gol anı...