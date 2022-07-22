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Lunaparka bir engellinin tekerlekli sandalye ile alınmamasına suç duyurusu

22.07.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Metin: - "Bu araçların yasaklanması, onu taşıyan insanların bir uzvunun yasaklanması anlamına gelmektedir"

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Aktif Engelliler Platformu sözcüsü Ayhan Metin, lunaparka tekerlekli sandalyeli engellinin alınmamasını eleştirerek, "Bu araçların yasaklanması, onu taşıyan insanların bir uzvunun yasaklanması anlamına gelmektedir." dedi.

Engelliler, Ankara Gençlik Parkı'ndaki lunapark önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı.

Engelliler adına basın açıklaması okuyan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Aktif Engelliler Platformu sözcüsü Ayhan Metin, iki gün önce engelli bir ailenin tekerlekli sandalye ile parka alınmadığını belirterek, yaşananları kınadı.

Metin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Lunaparkta akülü tekerlekli sandalye ile yaşanmış hafif yaralamalı bir kaza sebebiyle tüm akülü arabalar nasıl yasaklanabilir? Bu araçların yasaklanması, onu taşıyan insanların bir uzvunun yasaklanması anlamına gelmektedir. Ankara'da her gün onlarca, ülkemizde yüzlerce ve dünyada binlerce trafik kazası meydana gelmektedir. Bu üstün mantığın bir sonucu olarak, trafik kazaları sebebiyle tüm otomobillerin kullanımı da yasaklanacak mıdır?"

Olayı yaşayan Ömer Günen ve Sibel Günen çiftinden lunapark yönetiminin özür dilemesini beklediklerini belirten Metin, hatanın telafi edilmesini ve tekrarlanmamasını istediklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin lunapark işletmesine ceza kesildiğini aktaran Metin, ayrımcı zihniyetin çoğalmaması ve bir an önce son bulmasını istedi.

Engelliler, daha sonra suç duyurusunda bulunmak üzere, yürüyerek Ankara Adliyesi'ne gitti.

Bu arada konuya ilişkin açıklama yapan lunapark işletmecisi Ufuk İlhan Gerim ise yaşananların, bir çalışandan dolayı yanlış anlamadan kaynaklandığını belirtti. Tartışmaya neden olan çalışanın işine son verildiğini söyleyen Gerim, "Bizde engelli vatandaş geldiği zaman oyuncaklara bedava biner girişi de bedava yapar. Biz hiçbir zaman engel olmadık. Yanlış anlaşılma, bizle ilgili değil. Çalışanlar arasında olan bir münakaşa. Bu, müesseseye mal edilemez." dedi.

Ankara Gençlik Parkı'ndaki lunaparka geçen salı günü çocuklarıyla birlikte gelen Ömer ve Sibel Günen çifti, içeriye alınmadıklarını iddia ederek, bu durumdan park işletmesini sorumlu tutmuşlardı. Aile, görevlilerin kendilerine, "Daha önce bir akülü tekerlekli sandalyeli engellinin bir çocuğun ayağının üzerinden geçtiğini ve bu nedenle tekerlekli sandalyeli araçların girişlerinin yasaklandığı" gerekçesini aktardıklarını söylemişti.

Lunaparka bir engellinin tekerlekli sandalye ile alınmamasına suç duyurusu

- Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Metin: - "Bu araçların yasaklanması, onu taşıyan insanların bir uzvunun yasaklanması anlamına gelmektedir"

Lunaparka bir engellinin tekerlekli sandalye ile alınmamasına suç duyurusu

Lunaparka bir engellinin tekerlekli sandalye ile alınmamasına suç duyurusu

Lunaparka bir engellinin tekerlekli sandalye ile alınmamasına suç duyurusu

Lunaparka bir engellinin tekerlekli sandalye ile alınmamasına suç duyurusu

Lunaparka bir engellinin tekerlekli sandalye ile alınmamasına suç duyurusu

Lunaparka bir engellinin tekerlekli sandalye ile alınmamasına suç duyurusu

Lunaparka bir engellinin tekerlekli sandalye ile alınmamasına suç duyurusu

Lunaparka bir engellinin tekerlekli sandalye ile alınmamasına suç duyurusu

Lunaparka bir engellinin tekerlekli sandalye ile alınmamasına suç duyurusu

Lunaparka bir engellinin tekerlekli sandalye ile alınmamasına suç duyurusu

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