Maç bitti, Beşiktaş taraftarı istifa kampanyası başlattı! Siyah-Beyazlılar'da Şenol Güneş sesleri yeniden yükselmeye başladı

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş üst üste 2. mağlubiyetini alırken son 5 maçta 9'ncu puanını kaybetmiş oldu.

BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ

Alınan kötü sonuçlar sonrası Portekizli hoca Fernando Santos eleştirilirken, tecrübeli çalıştırıcı Beşiktaş tarihinde Abdullah Gegic (5) ve Krum Milev'in (4) ardından Süper Lig'deki ilk beş deplasman maçının en az dördünde gol sevinci yaşayamayan üçüncü teknik direktör oldu.

10 MAÇIN 6'SINDA GOL ATAMADI

Öte yandan Santos ile Beşiktaş 10 maçın 8’inde ilk yarı gol atamadı, 10 maçın 6’sında hiç gol atamadı, ilk golü yediği 4 maçı da kaybetti.

İSTİFA ÇAĞRISI

69 yaşındaki teknik adamın bu performansı sonrası ve alınan son yenilginin ardından Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada Santos için istifa çağrısında bulunurken, bazı taraftarlar Şenol Güneş'i takımın başında görmek istediğini belirtti.

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