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Maç bitti, Beşiktaş taraftarı istifa kampanyası başlattı! Siyah-Beyazlılar'da Şenol Güneş sesleri yeniden yükselmeye başladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.03.2024 23:11
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Beşiktaş kötü gidişe Fernando Santos ile de dur diyemezken, Siyah-Beyazlı taraftarlar Gaziantep FK karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından sosyal medyada Portekizli çalıştırıcı için istifa kampanyası başlattı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş üst üste 2. mağlubiyetini alırken son 5 maçta 9'ncu puanını kaybetmiş oldu.

BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ

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Alınan kötü sonuçlar sonrası Portekizli hoca Fernando Santos eleştirilirken, tecrübeli çalıştırıcı Beşiktaş tarihinde Abdullah Gegic (5) ve Krum Milev'in (4) ardından Süper Lig'deki ilk beş deplasman maçının en az dördünde gol sevinci yaşayamayan üçüncü teknik direktör oldu.

10 MAÇIN 6'SINDA GOL ATAMADI

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Öte yandan Santos ile Beşiktaş 10 maçın 8’inde ilk yarı gol atamadı, 10 maçın 6’sında hiç gol atamadı, ilk golü yediği 4 maçı da kaybetti.

İSTİFA ÇAĞRISI

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69 yaşındaki teknik adamın bu performansı sonrası ve alınan son yenilginin ardından Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada Santos için istifa çağrısında bulunurken, bazı taraftarlar Şenol Güneş'i takımın başında görmek istediğini belirtti.

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