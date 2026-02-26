SPOR

Maç sonrası canlı yayına katıldı, takımı eleştiri yağmuruna tuttu! Victor Osimhen: Susuyorum çünkü...

Galatasaray, Juventus’u eleyerek son 16’ya yükselse de Victor Osimhen’den çarpıcı bir öz eleştiri geldi. Nijeryalı yıldız, performanslarını yetersiz bulduklarını söylerken “Juventus hak etti” dedi, takım içi mentaliteye dikkat çekti. Osimhen, muhtemel rakipler arasında ise Liverpool’u tercih ettiğini açıkladı.

Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u eleyerek son 16 turuna yükselen Galatasaray’da Victor Osimhen, maçın ardından CBS Sports’a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız, tur atlamalarına rağmen takım performansından memnun olmadığını vurguladı.

"JUVENTUS HAK ETTİ"

Osimhen, Juventus karşısında alınan sonucun sevindirici olduğunu ancak oyunun beklentilerin altında kaldığını belirterek, “Evet, tur atladık ama performansımız iyi değildi. Juventus galibiyeti hak etti. Bir sonraki turda büyük takımlarla oynayabilmek için kendimizi ciddi şekilde geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

"TEK BAŞIMA MOTİVE EDEMEM"

Takım içindeki mentaliteye de değinen golcü oyuncu, sahaya çıkmadan önce arkadaşlarını zorluğa hazırlamaya çalıştığını ifade etti. Futbolda kazanmanın kolay olmadığını bildiğini söyleyen Osimhen, bazı oyuncuların atmosfer ve baskıdan etkilendiğini dile getirdi. “Takımı motive etmeye çalışıyorum ama bunu tek başıma yapamam. Bazen konuşuyorum ama herkes dinlemiyor. Geliştirmemiz gereken çok şey var” sözleriyle öz eleştiri yaptı.

"LIVERPOOL'U İSTERİM"

Son 16 turunda muhtemel rakipler arasında Liverpool ve Tottenham’ın bulunduğunun hatırlatılması üzerine Osimhen, Liverpool’a ayrı bir parantez açtı. “Liverpool’u tercih ederdim. Harika bir maç olurdu. Ama Şampiyonlar Ligi’nde hiçbir eşleşme kolay değil. Kim gelirse gelsin hazır olmalıyız. Bu turnuvayı kazanmak istiyorsanız büyük takımlarla oynamanız ve kendinizi göstermeniz gerekir” ifadelerini kullandı.

İŞTE OSIMHEN'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

"Dürüst olmak gerekirse, takımın performansından hayal kırıklığına uğradım. Yani, bütün takımdan bahsediyorum. Juventus’a da, sergiledikleri o performans için övgülerimi iletmeliyim."

"JUVENTUS GALİBİYETİ HAK ETTİ"

"Evet turladık, ama bence bir sonraki tura girip o büyük takımlarla oynayabilmemiz için geliştirmemiz gereken çok şey var. Bence, bugünkü performans gerçekten iyi değildi. Juventus, galibiyeti hak etti. Ama, takımımla bir sonraki tura kaldığımız için mutluyum."

"TEK BAŞIMA YAPAMAM"

Takımımı sahaya adım atmadan önce hazırlıyorum, onlara nasıl zor bir iş olduğunu söylüyorum, bir galibiyet almak ne kadar zor, çünkü ben de oynadım, biliyorum. Onları motive etmeye çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum, ama bunu tek başıma yapamam.

"BAZILARI KORKUYOR"

"Bazıları, bazıları kalabalıktan ve baskıdan, Juventus’un oynama şeklinden dolayı biraz korkuyor. Yani normal bu, futbol bu... Ama ben rakip takımı biliyorum, geri çekilip onların oynamasına izin verirsen, sana aynı şeyi yaparlar, hatta 11 kişiyken kırmızı kartla bile daha iyi oynarlar."

"SUSUYORUM ÇÜNKÜ..."

Yani, benim için, geliştirmemiz gereken çok şey var ve konuşmaya çalıştığımda, bazıları dinlemiyor, o yüzden susuyorum. Yani, söyleyecek bir şeyim kalmıyor.

