Maça saatler kala Jorge Jesus'tan flaş karar! Arda Güler...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın ilk düdüğü saat 20.00'de çalacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak. Fenerbahçe - Austria Wien maçı EXXEN'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

İLK 11'İ BELİRLEDİ!

Eşleşmenin ilk ayağında rakibini 2-0 mağlup etmeyi başaran Sarı-Lacivertliler, mutlak galibiyet ararken karşılaşmanın son hazırlıklarını teknik patron Jorge Jesus liderliğinde tamamladı. Öte yandan karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus kafasındaki 11'i de büyük oranda belirledi.

JOSHUA KING KADROYA!

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King'in, Austria Wien karşısında kadroya dönmesi bekleniyor. Deplasmanda oynanan müsabakada kas yorgunluğu sorunu yaşayan ve ligde Adana Demirspor karşısında riske edilmeyen 30 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Austria Wien karşısında görev yapabilecek. Ligde oynana Adana Demirspor müsabakasında ailevi sebeplerle kadroda yer alamayan Arda, Austria Wien maçında yeniden formasına kavuşacak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Teknik direktör Jorge Jesus'un belirlediği 23 kişilik kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Enner Valencia ve Serdar Dursun.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe ilk maçı 2-0 kazanmıştı. Sarı lacivertlilere gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette yetecek.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL AUSTRIA WIEN 11'İ