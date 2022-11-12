Maça saatler kala oldu! Galatasaray'da yıldız isim Başakşehir maçı öncesi kadro dışı kaldı

Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve sezon başında takımı Galatasaray'a dönen genç futbolcu Yunus Akgün'ün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, maaşından memnun olmadığı hatta yakın çevresine 'dönerci akrabam bile benden çok kazanıyor' gibi sözler sarf ettiği iddia edilmişti.