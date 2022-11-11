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  4. Galatasaray'da olanlar oldu! İki isimden rest... "Dönerci benden daha çok kazanıyor" dedi, bavullarını topladı

Galatasaray'da olanlar oldu! İki isimden rest... "Dönerci benden daha çok kazanıyor" dedi, bavullarını topladı

11.11.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da, devre arasına kısa bir süre kala takımdan gönderilmesi planlanan isimler belli olmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar'da sezon başı kadroya katılan ancak beklentileri karşılayamayan bazı isimler için çalışmalar sürerken, 2 ismin yönetime rest çektiği iddia edildi. İşte detaylar...

Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon öncesini kadrosunu birçok yıldız isimle kuvvetlendiren Galatasaray 24 puanla 3. sırada yer alsa da beklenilen oyunu henüz sahaya yansıtabilmiş değil... Sarı-Kırmızılı ekipte Okan Buruk ile kupa hasreti sonlandırılmak istenirken, devre arasına kısa bir süre kala ayrılık haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Kadroya katılan bazı isimler beklentileri karşılayamazken, geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve bu sezon takıma geri dönen Yunus Akgün bu isimlerin başında geliyor. Geçtiğimiz sezon Adana ekibinde oldukça başarılı bir sezon geçiren 22 yaşındaki futbolcunun bu performansı eleştiri konusu olurken, devre arasında kulübe veda edeceği iddia edildi.

YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLMEDİ!

YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLMEDİ!

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Yunus Akgün, Sarı Kırmızılar'ın en düşük maaş alan oyuncularından biri konumunda. Bu durumdan oldukça rahatsız olan Akgün'e yönetim yeni bir sözleşme önermezken, 22 yaşındaki oyuncunun aldığı düşük maaş nedeniyle rahatsız olduğu ve yakın çevresine dert yandığı iddia edildi.

"DÖNERCİ AKRABAM BENİMLE DALGA GEÇİYOR"

"DÖNERCİ AKRABAM BENİMLE DALGA GEÇİYOR"

Ofspor maçındaki performansı tribünlerden tepki çeken Yunus Akgün, karşılaşmada ıslıklanmıştı. Mücadelenin ardından genç oyuncunun yakın çevresine maaşından dert yandığı öne sürülürken, "Almanya’da dönercilik yapan akrabam benden çok kazanıyor, benimle dalga geçiyor. Galatasaray’ın oyuncusuyum, milli takıma gidiyorum, sürekli bana “zam yapalım” diyorlar ama ortada bir şey yok"

"DEĞER GÖRMEMEK ADAMA KOYUYOR"

"DEĞER GÖRMEMEK ADAMA KOYUYOR"

Yunus Akgün'ün yabancılar ile olan maaş farkından da dert yandığı iddia edilirken, "Yabancılara ceza kesiyorlar. Benim 1 yıllık ücretimden fazla. Adamın umrunda bile olmuyor. Ben o paraya bir sene oynuyorum. Parasında da değilim, “değer görmemek” çok can sıkıcı. Adama koyuyor. 1.5 milyon euro’ya oynayan adamı, 'Galatasaray için indirim yaptı' diye göklere çıkarttırıyorlar. Bize gelince 'Sen bizim evladımızsın.'" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Yunus Akgün Galatasaray'da senelik 900 bin lira (46 bin euro) kazanıyor.

REIMS TALİP OLDU!

REIMS TALİP OLDU!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims, ilk 11’deki formasını kaptıran ve yedek kalan Yunus Akgün’ü kadrosuna katmak istiyor. Oyuncuya ilgisi olan Reims'ın kış transfer döneminde resmi teklif sunması bekleniyor. İlk 11'deki yerini kaybeden Yunus Akgün'ün maaşına zam yapılmamasından dolayı rahatsız olduğu biliniyor. 22 yaşındaki oyuncunun teklifi kabul etmesi bekleniyor.

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transfer Yunus Akgün galatasaray seferovic

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