Galatasaray'da olanlar oldu! İki isimden rest... "Dönerci benden daha çok kazanıyor" dedi, bavullarını topladı

"DEĞER GÖRMEMEK ADAMA KOYUYOR"

Yunus Akgün'ün yabancılar ile olan maaş farkından da dert yandığı iddia edilirken, "Yabancılara ceza kesiyorlar. Benim 1 yıllık ücretimden fazla. Adamın umrunda bile olmuyor. Ben o paraya bir sene oynuyorum. Parasında da değilim, “değer görmemek” çok can sıkıcı. Adama koyuyor. 1.5 milyon euro’ya oynayan adamı, 'Galatasaray için indirim yaptı' diye göklere çıkarttırıyorlar. Bize gelince 'Sen bizim evladımızsın.'" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Yunus Akgün Galatasaray'da senelik 900 bin lira (46 bin euro) kazanıyor.