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Maccabi Netanya, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

20.07.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maccabi Netanya, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İsrail'in Maccabi Netanya ekibi hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Benni Lam yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas hareketleriyle başladı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Maccabi Netanya, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Maccabi Netanya, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Maccabi Netanya, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Maccabi Netanya, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Maccabi Netanya, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Maccabi Netanya, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Maccabi Netanya, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Maccabi Netanya, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Maccabi Netanya, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Maccabi Netanya, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Maccabi Netanya, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Maccabi Netanya, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

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Anahtar Kelimeler:
futbol medipol başakşehir

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