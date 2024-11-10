Maçın spikeri bile kendisini tutamadı! Galatasaray Samsunspor maçında inanılmaz an...

Süper Lig'de heyecan 12. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde lider Galatasaray sahasında en yakın takipçisi Samsunspor'u konuk etti.

Karşılaşmada dakikalar 62'yi gösterirken sahalarda ender görülen bir an yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı savunmacısı Davinson Sanchez taşıdığı topta şık bir çalımla ceza sahası içine kadar girdi.

RÖVEŞATA, DİREK!

Kaleyi karşısına alan Sanchez'in şutunda seken top Abdülkerim Bardakcı'nın önünde kalırken Bardakcı'nın röveşata denemesinde direk gole izin vermedi.

BU KEZ DAVINSON...

Direkten tekrar oyun alanına gelen topa bu kez Davinson Sanchez röveşata ile vurdu ancak top üstten auta gitti.

TRİBÜNLER AYAĞA KALKTI

O anlarda karşılaşmanın spikeri dahil tribünde izleyenler oldukça heyecanlı anlar yaşarken bu anlar sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.

İŞTE O ANLAR...

(*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)