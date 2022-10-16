Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Berkay Kesim son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Berkay Kesim'in cenazesi toprağa verildi.

Bekar ve 2 kardeşi olduğu öğrenilen Kesim'in (25) cenazesi, hastane morgundan alınarak Bartın'ın Epçiler köyündeki evine getirildi.

Burada "helallik" alınmasının ardından maden işçisinin cenazesi, köy camisine taşındı. Annesi ve kardeşleri, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Camiye gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kesim'in ailesine başsağlığı diledi.

Kesim'in cenazesi, öğle vakti köy mezarlığında Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi tarafından kıldırılan namazın ardından toprağa verildi.

Bir süre tabuta omuz veren Bakan Bozdağ, Kesim'in mezarının başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Törene, Kesim'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada, maden işçisi Kesim'in babasının infaz koruma memuru olduğu öğrenildi.