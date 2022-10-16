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Madendeki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

16.10.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Madendeki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Öner Yıldız'ın cenazesi, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

Öner Yıldız'ın (38) cenazesi, yakınları tarafından Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Konarı köyündeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Yıldız için burada helallik alındı, dua edildi. Babasının emekli olduğu madende 13 yıldır çalışan ve emekliliğine 1 yıl kalan Yıldız'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Törene, maden işçisinin annesi Meliha, babası İsmail, eşi Tuğba, ağabeyi Mehmet Yıldız, ablası Zehra Topal ve yakınları ile Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, madenci arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Öner Yıldız'ın 13 yaşında Zeynep Ecrin ve 6 yaşında Miray İkra isminde iki kızı bulunduğu öğrenildi.

Madendeki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Madendeki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Madendeki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Madendeki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Madendeki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Madendeki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Madendeki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Madendeki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Madendeki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Madendeki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Madendeki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Madendeki patlamada hayatını kaybeden Öner Yıldız, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

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Anahtar Kelimeler:
Bartın Karabük Safranbolu maden ocağı Türkiye Taşkömürü Kurumu

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