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Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evinin önündeki taziye ziyaretleri sürüyor

23.06.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evinin önündeki taziye ziyaretleri sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Beykoz'daki evine gelen sevenleri, taziye ziyaretinde bulundu.

Hastanede yaşamını yitirmesinin ardından Ustaosmanoğlu'nun naaşı, Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Durumu haber alan yakınları ve sevenleri, gece saatlerinden itibaren Ustaosmanoğlu'nun evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Ali Rıza Ustaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye hatta dünya çapında İslami anlamda kendisini insanlara adayan Ustaosmanoğlu'nun hayatının 80 senesini bu yolda feda ettiğini söyledi.

Ustaosmanoğlu'nun birçok talebesinin, sevenlerinin evinin önünde büyük bir üzüntüyle bir arada toplandığını anlatan Ali Rıza Ustaosmanoğlu, şunları belirtti:

"Şu anda bekleniyor. Yarın inşallah Fatih Camisi'nde cuma namazından sonra cenazesini defnedeceğiz. Beklediğimiz gibi daha da kalabalık olmasını bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafından insanlar gelecek. Çok büyük bir değeri kaybettik. Büyük bir önderdir, büyük bir liderdir, hepimiz için bir kayıp. Tabiri caizse yetim kaldık. Artık İslam'ın bir neferi, İslam'ın bir önderi, bir lideri maalesef kayboldu. Allah başımıza aynılarını inşallah layık görür, verir. Bu şekilde İslam'ın nuru da sönmez diye Allah'a hamdedeceğiz, şükredeceğiz, dua edeceğiz."

Yarın düzenlenecek cenaze namazının kalabalık olmasının beklendiğine dikkati çeken Ustaosmanoğlu, herkesin üzüntülü, sıkıntılı olduğunu ve cenazeye katılacakların taşkınlıklardan, provokasyonlardan uzak durması gerektiğini dile getirdi.

Taziyeye gelenlerden Abdulmuktedir Kahraman ise cenazeden haberdar olduktan sonra Arnavutköy'den geldiğini söyledi.

Kahraman, Ustaosmanoğlu'nun evinin önünün çok kalabalık olduğunu ve herkesin üzüntülü olduğunu kaydetti.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evinin önündeki taziye ziyaretleri sürüyor

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evinin önündeki taziye ziyaretleri sürüyor

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evinin önündeki taziye ziyaretleri sürüyor

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evinin önündeki taziye ziyaretleri sürüyor

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evinin önündeki taziye ziyaretleri sürüyor

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evinin önündeki taziye ziyaretleri sürüyor

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evinin önündeki taziye ziyaretleri sürüyor

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evinin önündeki taziye ziyaretleri sürüyor

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evinin önündeki taziye ziyaretleri sürüyor

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evinin önündeki taziye ziyaretleri sürüyor

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evinin önündeki taziye ziyaretleri sürüyor

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evinin önündeki taziye ziyaretleri sürüyor

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