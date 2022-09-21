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Mahsa Emini'nin ölümü, İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

21.09.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsa Emini'nin ölümü, İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

İSTANBUL (AA) - İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü, İstanbul’daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Türkiye’de yaşayan İranlıların aralarında bulunduğu grup, Fatih'teki Ankara Caddesi'nde bulunan İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi.

Çeşitli sloganlar atan gruptakiler, açtıkları dövizlerle Emini'nin ölümüne tepki gösterdi.

Kadın örgütleri adına açıklama yapan Reyhan Kurtuluş, Emini'nin ölümünün İran'da yürütülen kadın karşıtı politikaların sonucu olduğunu söyledi. Gruptakiler arasında bulunan bazı İranlı kadınlar da söz alarak ülkelerinde bulunan rejime ve Emini'nin ölümüne tepki gösterdi.

Grup, yapılan açıklamaların ardından olaysız şekilde dağıldı.

Öte yandan, eylemin başlamasından önce kalabalık arasında yer alan bazı kadınların saçlarını kestikleri görüldü.

- Ne olmuştu?

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Kürdistan Eyaleti Valisi İsmail Zareikuşa, dün, eyaletteki gösterilerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmiş ancak bu kişilerin güvenlik güçleri tarafından değil, "provokatörler" tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.

İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, Mahsa Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrası Tahran ve ülkenin birçok kentinde başlayan gösterilerde şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

Mahsa Emini'nin ölümü, İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Mahsa Emini'nin ölümü, İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Mahsa Emini'nin ölümü, İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Mahsa Emini'nin ölümü, İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Mahsa Emini'nin ölümü, İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Mahsa Emini'nin ölümü, İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Mahsa Emini'nin ölümü, İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Mahsa Emini'nin ölümü, İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Mahsa Emini'nin ölümü, İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Mahsa Emini'nin ölümü, İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

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Anahtar Kelimeler:
İran eylem konsolosluk

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