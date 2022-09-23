Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu rol için babasının kopyası oldu!

1990'lı yıllarda müzik sektörünün lokomotif yapım şirketlerinden biri olan Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesinin anlatılacağı Prestij Meselesi'nin oyuncu kadrosu merak konusu oldu.
Prestij Meselesi'nde Erkan Petekkaya, Engin Hepileri, Şebnem Bozoklu, Eser Yenenler, Melisa Döngel, Biran Yılmaz ve aynı zamanda filmin yönetmenliğini yapacak olan Mahsun Kırmızıgül rol alacak.
Prestij Meselesi filminde Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini ise oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandıracak. Mahmut Kırmızıgül film için babasının kopyası oldu.
Bıyık bırakan Mahmut Kırmızıgül, sıkı bir kampa girip 8 kilo verdi.
İlk defa kamera karşısına geçecek olan Mahmut Kırmızıgül, babasının 30 sene önce şöhret basamaklarını tırmandığı yılları canlandıracak.
'Prestij Meselesi', 3 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.
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