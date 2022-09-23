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Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu rol için babasının kopyası oldu!

23.09.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Prestij Meselesi' kadrosu merak konusu olurken filmle ilgili yeni detaylar gündem oldu. Son olarak ‘Prestij Meselesi’ filminde babası Mahsun Kırmızıgül’ü canlandıracak olan Mahmut Kırmızıgül rol için bakın nasıl değişti.

1990'lı yıllarda müzik sektörünün lokomotif yapım şirketlerinden biri olan Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesinin anlatılacağı Prestij Meselesi'nin oyuncu kadrosu merak konusu oldu.

Prestij Meselesi'nde Erkan Petekkaya, Engin Hepileri, Şebnem Bozoklu, Eser Yenenler, Melisa Döngel, Biran Yılmaz ve aynı zamanda filmin yönetmenliğini yapacak olan Mahsun Kırmızıgül rol alacak.

Prestij Meselesi filminde Mahsun Kırmızıgül'ün gençliğini ise oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandıracak. Mahmut Kırmızıgül film için babasının kopyası oldu.

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ROLÜ İÇİN 8 KİLO VERDİ

Bıyık bırakan Mahmut Kırmızıgül, sıkı bir kampa girip 8 kilo verdi.

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İlk defa kamera karşısına geçecek olan Mahmut Kırmızıgül, babasının 30 sene önce şöhret basamaklarını tırmandığı yılları canlandıracak.

Ekran Alıntısı

'Prestij Meselesi', 3 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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