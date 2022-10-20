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Malatya'da dar gelirli ailelerin konutlarına ücretsiz doğalgaz bağlanıyor

20.10.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Battalgazi Belediyesince yürütülen proje kapsamında ilk etapta 60 eve doğalgazla buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Battalgazi Belediyesince yürütülen "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında dar gelirli 400 ailenin konutuna ücretsiz doğalgaz bağlanacak.

Battalgazi ilçesinde hem hava kirliliğinin önüne geçmek hem de dar gelirli ailelerin ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine doğalgaz bağlanmaya başlandı.

Proje maliyetinin yarısını Battalgazi Belediyesi diğer yarısını da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının finanse ettiği proje kapsamında Orduzu, Hanımınçiftliği, Eskimalatya, Hatunsuyu, Yıldıztepe, Battalgazi ile Taştepe mahallerinde belirlenen konutlara doğalgaz döşeme çalışmaları sürüyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA muhabirine, "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi"nin ilk olarak Konya'da uygulandığını, projenin ikinci kez ise ilçelerinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Doğalgaz altyapısının bulunduğu yerleşkelerdeki dar gelirli ailelerin doğalgazdan faydalanmasını ve hava kirliliğinin en aza indirilmesini amaçladıklarını anlatan Güder, "Belediye olarak 400 konut belirledik. Mutfağın doğalgaza kavuşması bir aile için çok önemli. Tesisatı döşeyerek aileleri doğalgazla buluşturduk, 25 metrekareyi ısıtabilen doğalgaz sobası da kurduk. Amacımız vatandaşımızı rahat ettirmek, sosyal devletin gereğini yerine getirmek. Fakir fukaranın yanında olmak." diye konuştu.

Ücretsiz doğalgaz hattı döşenen aileleri ziyaret ettikten sonra yaptıkları işin ihtiyaç sahibi aileler için ne kadar önemli olduğunu gördüklerini dile getiren Güder, şöyle devam etti:

"Orduzu Mahallesi'nde 60 ev doğalgazla buluşturuldu, inşallah bir hafta içerisinde doğalgazları da açılacak. Tüm mahallelerimizde durumu iyi olmayan aileleri arkadaşlarımız belirliyor. Müracaat çok, gönül arzu eder ki bu tesisatı her eve döşeyelim. Proje kapsamında bu yıl 400 eve doğalgaz tesisatı döşeyeceğiz. Diğer mahallelerimizde konutlarda tesisat döşeme çalışması devam ediyor. Projenin maliyeti 7 milyon lira."

Evlerine doğalgaz döşenen Züleyha Eyiol, "Odun ateşiyle yemek yapıyordum. Doğalgazımız geldi, artık tüpümüz var, sobamız var, inşallah bu sene ısınırız. İyi oldu, rahat ederiz, Allah emeği geçenlerden razı olsun." dedi.

Malatya'da dar gelirli ailelerin konutlarına ücretsiz doğalgaz bağlanıyor

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Battalgazi Belediyesince yürütülen proje kapsamında ilk etapta 60 eve doğalgazla buluştu

Malatya'da dar gelirli ailelerin konutlarına ücretsiz doğalgaz bağlanıyor

Malatya'da dar gelirli ailelerin konutlarına ücretsiz doğalgaz bağlanıyor

Malatya'da dar gelirli ailelerin konutlarına ücretsiz doğalgaz bağlanıyor

Malatya'da dar gelirli ailelerin konutlarına ücretsiz doğalgaz bağlanıyor

Malatya'da dar gelirli ailelerin konutlarına ücretsiz doğalgaz bağlanıyor

Malatya'da dar gelirli ailelerin konutlarına ücretsiz doğalgaz bağlanıyor

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