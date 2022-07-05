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Malatya'da freni boşalan kamyon ağaçlara çarparak durabildi

05.07.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da freni boşalan kamyon ağaçlara çarparak durabildi

Malatya'nın Darende ilçesinde park halindeyken freni boşalan tomruk yüklü kamyon, ağaçlara çarparak durabildi.

D-300 kara yolunda park edili nakliye kamyonu, freni boşalınca kaldırıma çıkıp apartmanların önünde bulunan ağaç ve koruma demirine çarptı.

Yaklaşık 20 metre ilerleyen kamyon, daha sonra durdu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, tomruk yüklü kamyon yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Malatya'da freni boşalan kamyon ağaçlara çarparak durabildi

Malatya'da freni boşalan kamyon ağaçlara çarparak durabildi

Malatya'da freni boşalan kamyon ağaçlara çarparak durabildi

Malatya'da freni boşalan kamyon ağaçlara çarparak durabildi

Malatya'da freni boşalan kamyon ağaçlara çarparak durabildi

Malatya'da freni boşalan kamyon ağaçlara çarparak durabildi

Malatya'da freni boşalan kamyon ağaçlara çarparak durabildi

Malatya'da freni boşalan kamyon ağaçlara çarparak durabildi

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