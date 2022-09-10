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Malatya'da kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı

10.09.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı

Malatya'da kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde içerisinde kayısı sandıklarının bulunduğu ve depo olarak kullanılan fabrikada yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Malatya'da kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı

Malatya'da kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi

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yangın Malatya fabrika

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