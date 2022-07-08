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Malatya'da kontrolden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

08.07.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kontrolden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

MALATYA ( AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Yenen (42) yönetimindeki 35 ATV 51 plakalı otomobil, Cafana Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kontrolden çıkan araçta sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Hatice Korkmaz (40), Fatma Aybala (2) ve Hatice Mina Yenen (9) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Yenen'in, Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesinde doktor olduğu öğrenildi.

Malatya'da kontrolden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Malatya kaza yaralı

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