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Malatya'da sağanak nedeniyle tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

19.08.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da sağanak nedeniyle tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı.

Aşağıulupınar Mahallesi'nde sağanak sonrası tarım işçilerinin çadır kurduğu alanda su taşkınları oluştu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, dere yatağında çadır kuran 60 işçiyi güvenli bölgeye taşıdı.

Malatya'da sağanak nedeniyle tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

Malatya'da sağanak nedeniyle tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

Malatya'da sağanak nedeniyle tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

Malatya'da sağanak nedeniyle tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

Malatya'da sağanak nedeniyle tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

Malatya'da sağanak nedeniyle tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

Malatya'da sağanak nedeniyle tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

Malatya'da sağanak nedeniyle tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Darende su baskını İtfaiye

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