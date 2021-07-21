Malatya'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.M. idaresindeki 34 CGS 214 plakalı yolcu otobüsü Aşağıulupınar Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç şoförü E.M. ve ikinci sürücü S.A.H. ile 3 kişi, ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, otobüste bulunan ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 11 Afganistan uyruklu kazanın ardından kaçtı.
Kaçaklardan 9'u jandarma ekiplerince yakalandı, 2'sinin aranmasına devam ediliyor.
- Otobüste bulunan ve kazanın ardından kaçan 11 Afganistan uyrukludan 9'u jandarma ekiplerince yakalandı