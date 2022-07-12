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Malatya'da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

12.07.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin yön tabelasına çarparak şarampole düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Malatya-Kayseri kara yolunda Enes Korkmaz'ın kullandığı 06 HA 7108 plakalı otomobil, Develi Mahallesi yakınlarında yön tabelasına çarparak şarampole düştü.

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Malatya'da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Malatya'da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Malatya'da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Malatya'da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Malatya'da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Malatya'da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Malatya'da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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trafik kazası Malatya kaza

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