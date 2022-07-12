Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin yön tabelasına çarparak şarampole düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Malatya-Kayseri kara yolunda Enes Korkmaz'ın kullandığı 06 HA 7108 plakalı otomobil, Develi Mahallesi yakınlarında yön tabelasına çarparak şarampole düştü.
Kazada araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Malatya'da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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