Malatya'da yolcu otobüsü ile kargo kamyonunun çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
M.İ. (64) idaresindeki 62 AR 666 plakalı yolcu otobüsü, Malatya-Elazığ kara yolu Battalgazi ilçesi Merdivenler Mahallesi mevkisinde, M.Ö. (56) yönetimindeki 44 ACE 348 plaka kargo kamyonuyla çarpıştı.
Kazada sürücü M.Ö. ile yolcular E.P, G.E, F.A.Ç, E.T, H.S, N.B, H.Y, M.B, E.G, H.E, H.A, Z.A.S, H.S.Ö, N.D, A.G ve P.B. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Malatya'da yolcu otobüsü ile kargo aracının çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı
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