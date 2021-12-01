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Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

01.12.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Malatya'nın Darende ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

İlçede gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçe beyaza büründü.

Mevsimin ilk karı, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

D-300 kara yolu yüksek kesimlerinde ise karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar karın tadını çıkardı.

Öte yandan Kale ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

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Aydın Eczanesi
Merkez
Bulvar Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
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Onur Eczanesi
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