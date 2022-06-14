İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de inşaat temeli kazılırken istinat duvarı yıkılan bitişikteki bina boşaltıldı.
Alınan bilgiye göre, İdealtepe'deki Cuma ile Sümer sokakların kesiştiği alanda inşaat temeli kazılırken, bitişikte yer alan binanın istinat duvarı yıkıldı.
Binanın bahçesindeki çam ağacı da devrilirken, inşaat çalışması durduruldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen belediye görevlileri, binayı mühürleyerek 17 dairedeki vatandaşları tahliye etti.
Bina sakinlerinden Meltem Över, inşaatın temeli kazıldığı sırada istinat duvarının yıkıldığını belirterek, "Bahçede o saatlerde kimsenin olmaması ve zarar görmemesi sevindirici. Ancak çam ağacımız maalesef devrildi. Binamız mühürlendi. Bir an önce çözüm bekliyoruz." şeklinde konuştu.
Maltepe'de inşaat temeli kazılırken istinat duvarı yıkılan yan bina boşaltıldı
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