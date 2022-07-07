Maltepe'de otomobil bakım merkezinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de otomobil bakım merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cevizli Mahallesi Fil Yokuşu Sokak'taki bir binanın alt katında bulunan boyasız kaporta göçük düzeltme ve onarım yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinden yoğun duman yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.