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Manavgat'ta 35 bin caretta caretta yavrusundan yarısı denize ulaştı

07.10.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEKAFOK Bilim danışmanı ve Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval: - "35 bine yakın bir yumurta var ama yumurtalardan yaklaşık yarısının canlı çıkarak denize gittiğini söyleyebilirim"

ANTALYA (A) - Antalya'nın Manavgat ilçesi Mendirek sahilinde tespit edilen 35 bin yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının yarısının denize canlı ulaştığı bildirildi.

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) ekipleri, Mendirek sahilindeki yuvalama bölgelerinde, son yavruların güvenli bir şekilde çıkış ve denize ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

DEKAFOK Bilim danışmanı ve Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Manavgat Mendirek sahilinde yaklaşık 353 caretta caretta yuvası tespit etiklerini ve henüz açılmamış birkaç adet yuvanın kaldığını söyledi.

Bu yıl yürüttükleri çalışmalarda önemli veriler topladıklarını belirten Deval, bu alanın yeni bir Deniz Kaplumbağası alanı olarak tanımlanması için ilk adımı attıklarını belirtti.

Deval, bir yuvada yaklaşık 80-100 arasında yumurta bulunduğunu ifade ederek, "Tabii, bunların hepsinin canlı çıkması mümkün olmuyor. 35 bine yakın bir yumurta var ama yumurtalardan yaklaşık yarısının canlı çıkarak denize gittiğini söyleyebilirim. Bu yavrulardan da sadece bin tanesinden 1 tanesinin 15 yıl sonra buraya ergen olarak dönebilme imkanına sahip olduğunu biliyoruz. Çok yüksek bir ölüm oranları var binde 1 bir yaşama oranına sahipler." dedi.

Mendirek sahilinde 1 yıldır araştırma yaptıklarını bunun da alanın yumurtlama alanı olarak tescil edilmesi için yetersiz kaldığını belirten Deval, 2-3 yıllık çalışma sonucu bu hedefe ulaşabileceklerini belirtti.

Deval, alanın yumurtlama alanı olarak tescil edilmesiyle hem yuvalama için gelen deniz kaplumbağalarının deniz motorları ile sürat teknelerinden korunacağını hem de yumurtadan çıkan yavruların ışıktan etkilenmeyerek denize gitmelerine olanak sağlanacağını kaydetti.

Manavgat'ta 35 bin caretta caretta yavrusundan yarısı denize ulaştı

- DEKAFOK Bilim danışmanı ve Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval: - "35 bine yakın bir yumurta var ama yumurtalardan yaklaşık yarısının canlı çıkarak denize gittiğini söyleyebilirim"

Manavgat'ta 35 bin caretta caretta yavrusundan yarısı denize ulaştı

Manavgat'ta 35 bin caretta caretta yavrusundan yarısı denize ulaştı

Manavgat'ta 35 bin caretta caretta yavrusundan yarısı denize ulaştı

Manavgat'ta 35 bin caretta caretta yavrusundan yarısı denize ulaştı

Manavgat'ta 35 bin caretta caretta yavrusundan yarısı denize ulaştı

Manavgat'ta 35 bin caretta caretta yavrusundan yarısı denize ulaştı

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