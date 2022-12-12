Manchester United, Cristiano Ronaldo ile adeta dalga geçiyor! Yerine bakın kimi alıyorlar...

Transfer haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan önce verdiği özel röportajla futbolseverleri şaşkına çeviren Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi, Manchester United tarafından feshedilmişti. Kırmızı Şeytanları kendisine ihanet etmekle suçlayan ve kulübün teknik direktörü Erik ten Hag'a saygı duymadığını dile getiren Portekizli yıldıza şok üstüne şok geliyor.

ÖNCE MESSILI PAYLAŞIM

Daha önce Manchester United'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Arjantin Milli Takımı'nda forma giyen savunma oyuncusu Lisandro Martinez'in Messi ile olan fotoğrafı yer almış ve bu görselin Ronaldo'ya gönderme niyetiyle yapıldığı öne sürülmüştü.

FLAŞ BİR HAMLE DAHA

Sadece Ronaldo hayranları tarafından değil birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanan bu paylaşım sonrası İngiliz devinden flaş bir hamle daha geldi.

GONÇALO RAMOS HAREKATI

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nda formasını kaptırdığı santrfor Gonçalo Ramos'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

BİR DARBE DAHA VURMA AMACI

Serbest kalma bedeli 120 milyon euro olan oyuncunun transferi için şartları zorlayacak olan Manchester United'ın bu takviyeyi de gerçekleştirerek Cristiano Ronaldo'ya bir darbe daha vurmak istediği iddia edildi.

Bu sezon Benfica formasıyla 21 maça çıkan 21 yaşındaki Gonçalo Ramos, 14 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.