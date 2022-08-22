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Manchester United-Liverpool maçına saatler kala İngiltere karışmış durumda! Jürgen Klopp ateşi verdi...

22.08.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere bu olayla çalkalanıyor. Lig'in 3. haftasında Manchester United'a konuk olacak Liverpool'un Teknik Direktörü Jürgen Klopp'tan ortalığı adeta ateşe verecek açıklamalar geldi. Manchester United taraftarının tepkisini çeken Klopp'a inanılmaz bir eleştiri yağmuru var.

Manchester United-Liverpool maçına saatler kala ortalık karıştı. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un açıklamalarıyla karışan İngiliz medyası karşılaşmadan çok bu ifadeleri konuşuyor.

MANCHESTER UNITED KIVRANIYOR

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Dev derbi öncesi Manchester United'ın başı taraftarıyla derde girdi. 2020/21 sezonunda, 2 Mayıs 2021 günü Old Trafford'da iki takım arasında pandemi nedeniyle seyircisiz oynanması gereken Premier Lig karşılaşması, Manchester United'ın sahibi Glazer ailesini istemeyen 200 kişilik bir taraftar grubu tarafından Old Trafford Stadı'nın işgal edilmesi ve güvenlik gerekçesiyle ertelenmişti.

BUGÜN DE TEHLİKEYE GİRDİ

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İki dev kulüp arasında bu akşam oynanacak karşılaşma öncesi bir grup Manchester United taraftarın yine Glazer ailesini protestoya hazırlandıkları haberleri gelmeye başladı. Fakat bu olay karşısında Liverpool Teknik Direktörü önceden önlemini aldı ve ortalığı karıştırdı.

"HÜKMEK GALİBİYET İSTİYORUZ"

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Bu konuyla ilgili basına açıklamalarda bulunan Jürgen Klopp, "Geçen defa hiçbir dahlimiz yokken maç ertelendi. Ancak bu defa aynı durumda maçın ertelenmesine razı değiliz. Eğer maç ertelenirse bu Manchester United'ın kendi sorunudur ve biz sezonun en sıkışık zamanlarında erteleme maçı oynamak istemiyoruz. Böyle durumlarda diğer takım hükmen galip ilan edilmeli" diyerek ortalığı savaş alanına çevirdi. Manchester United taraftarı tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan bu sözler, maç öncesi ortamı iyiden iyiye germiş durumda.

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool Manchester United Jürgen Klopp
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