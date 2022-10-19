MANİSA (AA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor, 22 Ekim Cumartesi günü oynayacakları Fenerbahçe Beko maçının hazırlıklarını ''galibiyet'' parolasıyla sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe Beko maçının hazırlıklarına Muradiye Spor Salonu'nda Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetimindeki antrenmanla devam etti. Antrenmanda sakatlığı bulunan Evan Bruinsma, takımdan ayrı çalıştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Fenerbahçe Beko gibi büyük bir takımı Manisa'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Tarihinde birçok başarıya imza atmış, Euroleague'de şampiyonluk yaşamış bir takımı, şehrimizde ağırlayacak olmak çok önemli. Fenerbahçe gibi güçlü bir takımı evimizde yenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hazırlıklarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Beko maçı hazırlıklarına devam ediyor
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