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Manisa FK, Altaş Denizlispor maçına hazır

26.08.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK, Altaş Denizlispor maçına hazır

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında yarın Altaş Denizlispor'u konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenmanla çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.

Manisa FK ile Altaş Denizlispor arasında Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı, hakem Caner Ak yönetecek.

Manisa FK, Altaş Denizlispor maçına hazır

Manisa FK, Altaş Denizlispor maçına hazır

Manisa FK, Altaş Denizlispor maçına hazır

Manisa FK, Altaş Denizlispor maçına hazır

Manisa FK, Altaş Denizlispor maçına hazır

Manisa FK, Altaş Denizlispor maçına hazır

Manisa FK, Altaş Denizlispor maçına hazır

Manisa FK, Altaş Denizlispor maçına hazır

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