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Manisa FK, Altay maçına hazır

14.10.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK, Altay maçına hazır

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında yarın Altay'ı konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde yapılan antrenmanla çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.

Manisa ekibinde sakatlıkları bulunan Alioune Ba ve Edgar Prib, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Mümin Özkasap Stadı'nda yapılacak maç, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Manisa FK, Altay maçına hazır

Manisa FK, Altay maçına hazır

Manisa FK, Altay maçına hazır

Manisa FK, Altay maçına hazır

Manisa FK, Altay maçına hazır

Manisa FK, Altay maçına hazır

Manisa FK, Altay maçına hazır

Manisa FK, Altay maçına hazır

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