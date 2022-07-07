MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'daki kampta devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Levent Eriş yönetiminde sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip ikinci etap çalışmasını, gerçekleştirdiği dayanıklılık antrenmanıyla tamamladı.
Manisa FK'li futbolcular 3. etap kamp çalışmalarına 12 Temmuz'da başlayacak.
Manisa FK'da sezon hazırlıkları sürüyor
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