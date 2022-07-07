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Manisa FK'da sezon hazırlıkları sürüyor

07.07.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK'da sezon hazırlıkları sürüyor

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'daki kampta devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Levent Eriş yönetiminde sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip ikinci etap çalışmasını, gerçekleştirdiği dayanıklılık antrenmanıyla tamamladı.

Manisa FK'li futbolcular 3. etap kamp çalışmalarına 12 Temmuz'da başlayacak.

Manisa FK'da sezon hazırlıkları sürüyor

Manisa FK'da sezon hazırlıkları sürüyor

Manisa FK'da sezon hazırlıkları sürüyor

Manisa FK'da sezon hazırlıkları sürüyor

Manisa FK'da sezon hazırlıkları sürüyor

Manisa FK'da sezon hazırlıkları sürüyor

Manisa FK'da sezon hazırlıkları sürüyor

Manisa FK'da sezon hazırlıkları sürüyor

Manisa FK'da sezon hazırlıkları sürüyor

Manisa FK'da sezon hazırlıkları sürüyor

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