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Manisa'da çamur altında kalan işçinin cenazesi defnedildi

02.08.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da çamur altında kalan işçinin cenazesi defnedildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, hafriyat çalışması yaptığı açık maden ocağında çamur havuzu bendinin göçmesi sonucu iş makinesiyle çamur altında kalarak hayatını kaybeden İbrahim Demir'in cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından adli tıp morgundan teslim alınan 54 yaşındaki İbrahim Demir'in cenazesi, helallik için Cenkyeri Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Bu sırada Demir'in eşi Alime ve kardeşi Fadime Demir, gözyaşı döktü.

İbrahim Demir'in cenazesi, mahalle kabristanında kılınan cenaze namazının adından defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Demir'in yakınları, mahalle sakinleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Soma'daki bir maden ocağından 2010 yılında emekli olan 2 çocuk babası İbrahim Demir'in, 4 ay önce işe başladığı öğrenildi.

- Olay

Soma'da 30 Temmuz'da, özel bir firma tarafından işletilen maden ocağındaki şlam (bulamaç) havuzunun bendi göçmüş, bölgede iş makinesi ve kamyonla çalışan İbrahim Coşkun ile İbrahim Demir, havuzdan boşalan çamurun altında kalmıştı.

İşçilerden İbrahim Coşkun, göçüğün altında sürüklenen kamyonun üzerine çıkarak kurtulmayı başarmış, çamurda kaybolan iş makinesi operatörü İbrahim Demir'in cenazesine yaklaşık 2 gün sonra ulaşılmıştı.

Manisa'da çamur altında kalan işçinin cenazesi defnedildi

Manisa'da çamur altında kalan işçinin cenazesi defnedildi

Manisa'da çamur altında kalan işçinin cenazesi defnedildi

Manisa'da çamur altında kalan işçinin cenazesi defnedildi

Manisa'da çamur altında kalan işçinin cenazesi defnedildi

Manisa'da çamur altında kalan işçinin cenazesi defnedildi

Manisa'da çamur altında kalan işçinin cenazesi defnedildi

Manisa'da çamur altında kalan işçinin cenazesi defnedildi

Manisa'da çamur altında kalan işçinin cenazesi defnedildi

Manisa'da çamur altında kalan işçinin cenazesi defnedildi

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