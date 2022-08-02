Soma'da 30 Temmuz'da, özel bir firma tarafından işletilen maden ocağındaki şlam (bulamaç) havuzunun bendi göçmüş, bölgede iş makinesi ve kamyonla çalışan İbrahim Coşkun ile İbrahim Demir, havuzdan boşalan çamurun altında kalmıştı.

Manisa'da çamur altında kalan işçinin cenazesi defnedildi

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