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Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

15.09.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da orman yangınına müdahale ediliyor

Manisa'da orman yangınına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın Yunusemre orman

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