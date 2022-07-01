MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güzelyurt Mahallesi Manisa Muradiye yolu yakınındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yakındaki otluk alana sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, buğday ekili yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.
Manisa'da çıkan yangında buğday ekili 3 hektar alan zarar gördü
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz