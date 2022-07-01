YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da çıkan yangında buğday ekili 3 hektar alan zarar gördü

Manisa'da çıkan yangında buğday ekili 3 hektar alan zarar gördü

01.07.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da çıkan yangında buğday ekili 3 hektar alan zarar gördü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güzelyurt Mahallesi Manisa Muradiye yolu yakınındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yakındaki otluk alana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, buğday ekili yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

Manisa'da çıkan yangında buğday ekili 3 hektar alan zarar gördü

Manisa'da çıkan yangında buğday ekili 3 hektar alan zarar gördü

Manisa'da çıkan yangında buğday ekili 3 hektar alan zarar gördü

Manisa'da çıkan yangında buğday ekili 3 hektar alan zarar gördü

Manisa'da çıkan yangında buğday ekili 3 hektar alan zarar gördü

Manisa'da çıkan yangında buğday ekili 3 hektar alan zarar gördü

Manisa'da çıkan yangında buğday ekili 3 hektar alan zarar gördü

Manisa'da çıkan yangında buğday ekili 3 hektar alan zarar gördü

Manisa'da çıkan yangında buğday ekili 3 hektar alan zarar gördü

Manisa'da çıkan yangında buğday ekili 3 hektar alan zarar gördü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Manisa buğday tarlası

Manisa Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:52
Sabah
05:42
Öğle
13:19
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.