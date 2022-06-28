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Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

28.06.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduklarıyla iddiasıyla yakalanan 10 zanlı tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Manisa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

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