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Manisa'da elektrik panosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

30.07.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da elektrik panosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde elektrik panosunun patlaması sonucu çıkan yangında, dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Nişancıpaşa Mahallesi, Uzunyol Caddesi'ndeki bir apartmanın elektrik panosu, ilk belirlemelere göre aşırı yüklenme nedeniyle patladı.

Patlamanın etkisiyle binanın girişinde çıkan yangın nedeniyle apartman boşluğunu dumanla doldu kapladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Apartman sakinleri de binadan tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa'da elektrik panosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'da elektrik panosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'da elektrik panosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'da elektrik panosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'da elektrik panosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'da elektrik panosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
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yangın Manisa

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